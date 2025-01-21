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МВД назвало способ защиты от мошенников

МВД посоветовало россиянам никому не доверять без проверки
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Специалисты МВД России выделили ключевой способ защиты россиян от мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Они советуют придерживаться принципа «нулевого доверия» и не доверять информации без проверки.

Эксперты рекомендуют проявлять осторожность при общении с предполагаемыми сотрудниками банков или других учреждений, не спешить выполнять их инструкции и перезванивать в банк для подтверждения. Также следует настороженно относиться к просьбам перевести деньги от знакомых.

Кроме того, специалисты подчеркнули опасность использования простых паролей, таких как «Qwerty123» и «123456». Они призывают задавать вопросы о необходимости личных данных и уточнять информацию у собеседника. В случае сомнений в легитимности звонка лучше сделать паузу, чтобы всё обдумать. Мошенники склонны к спешке, и стоит избегать необдуманных решений.

21 января главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что мошенники могут использовать фальшивые QR-коды, чтобы взламывать аккаунты россиян в мессенджерах, защититься от этого поможет двухфакторная аутентификация.

Ранее школьница из Пензы оставила родителей без денег из-за онлайн игры.

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