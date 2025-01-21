Россиянам рассказали, как защититься от мошенничества с QR-кодами

Мошенники могут использовать фальшивые QR-коды, чтобы взламывать аккаунты россиян в мессенджерах, защититься от этого поможет двухфакторная аутентификация. Об этом рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает kp.ru.

По его словам, в этом случае для входа в учетную запись нужно будет ввести не только пароль, но и дополнительный код, который придет на телефон.

«Если установлен второй фактор, то мессенджер попросит его указать. Если не указывать, то вы не станете жертвой. В противном случае, злоумышленникам станут доступны все контакты и переписка, кроме секретных чатов», — предупредил Голованов.

Он также призвал проверять источники, которые просят отсканировать QR-код, чтобы не нарваться на аферистов.

Исследование ИТ-компании «Киберпротект» и деловой социальной сети TenChat, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что пожилые родственники более половины россиян (62%) как минимум один раз сталкивались с кибермошенниками. Чаще всего злоумышленники пытались взломать аккаунт — эта угроза затронула почти треть респондентов и их близких (28%).

Ранее стало известно, как мошенники воруют биометрические данные россиян.