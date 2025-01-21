Школьница из Пензы оставила родителей без денег из-за онлайн игры

В Пензенской области мошенники выманили у ребенка более 300 тысяч рублей

Девятилетняя школьница из Пензенского района оставила родителей без денег, продиктовав мошенникам данные их банковских карт. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница одного из сел Пензенской области, женщина сообщила, что ее дочь обманули мошенники. Выяснилось, что девятилетняя девочка играла в онлайн-игру, ей поступило сообщение о получении бонусов.

Для получения игровой валюты неизвестные убедили девочку сфотографировать данные банковских карт матери и отца. Через некоторое время с их банковских счетов списалось 353 тысячи рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что семилетняя томичка перевела 460 тысяч рублей со счетов родителей ради игровых денег. Девочка играла в онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные и предложили приобрести игровую валюту. Выполняя указания «наставника», ребенок оформил на родителей кредиты и перевела с их счетов деньги аферистам. Девочка играла и оформила на родителей кредиты и перевела с их счетов деньги аферистам.

Ранее подросток из Подмосковья снял со счета учительницы 200 тыс. рублей на виртуальный АК-47.