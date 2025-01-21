Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьница из Пензы оставила родителей без денег из-за онлайн игры

В Пензенской области мошенники выманили у ребенка более 300 тысяч рублей
close
Shutterstock

Девятилетняя школьница из Пензенского района оставила родителей без денег, продиктовав мошенникам данные их банковских карт. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница одного из сел Пензенской области, женщина сообщила, что ее дочь обманули мошенники. Выяснилось, что девятилетняя девочка играла в онлайн-игру, ей поступило сообщение о получении бонусов.

Для получения игровой валюты неизвестные убедили девочку сфотографировать данные банковских карт матери и отца. Через некоторое время с их банковских счетов списалось 353 тысячи рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что семилетняя томичка перевела 460 тысяч рублей со счетов родителей ради игровых денег. Девочка играла в онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные и предложили приобрести игровую валюту. Выполняя указания «наставника», ребенок оформил на родителей кредиты и перевела с их счетов деньги аферистам. Девочка играла и оформила на родителей кредиты и перевела с их счетов деньги аферистам.

Ранее подросток из Подмосковья снял со счета учительницы 200 тыс. рублей на виртуальный АК-47.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами