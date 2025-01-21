Рабочий делал ремонт и украл у хозяев дома драгоценности на 4 млн рублей

В Новой Усмани рабочий обокрал владельцев дома, у которых делал ремонт, мужчина похитил ювелирные украшения и сдал их в ломбард. Об этом сообщает портал «Новая Усмань» со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным следствия, 27-летний местный житель делал ремонт в частном доме. В один из дней. Когда владельцев не было дома, он похитил ювелирные изделия на сумму более 4 млн рублей и сдал их в ломбард.

Подозреваемого в краже быстро задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что пьяная россиянка избила и ограбила 92-летнюю пенсионерку. Нетрезвая обвиняемая ворвалась в квартиру, набросилась на потерпевшую и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, пенсионерка передала денежные средства в размере 20 тысяч рублей, которые налетчица похитила и покинула квартиру. Подозреваемую в ограблении удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Перми грабитель подрался с продавцом из-за 20 пачек сыра.