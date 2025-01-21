Конфликт двух мужчин завершился поножовщиной в Москве

В Москве произошла поножовщина после ссоры двух мужчин на улице. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на проспекте Андропова. Между двумя мужчинами произошел конфликт, причины которого не уточняются. В ходе ссоры один из них ударил оппонента ножом.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. Информации о его состоянии не поступало.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Ход и результаты мероприятий контролирует Симоновская межрайонная прокуратура.

До этого в Петербурге мужчина изрезал собутыльника осколком зеркала во время ссоры. 21-летний юноша выпивал вместе с 32-летним жителем Кемеровской области, но в какой-то момент напал на него с острым предметом. Его задержали и поместили в изолятор.

Ранее мигрант ударил собутыльника ножом, а затем избил и изнасиловал его избранницу.