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В Петербурге мужчина изрезал собутыльника осколком зеркала во время ссоры

В Петербурге мужчину задержали за нападение с осколком зеркала на знакомого
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Алексей Никольский/РИА Новости

В Петербурге 21-летнего молодого человека подозревают в нападении на человека с осколком зеркала. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Карпинского. По данным издания, юноша выпивал вместе с 32-летним жителем Кемеровской области, но в какой-то момент несколько раз ударил его осколком зеркала в голову и шею. Спасти пострадавшего не удалось.

Молодого человека задержали по горячим следам, его направили в изолятор. Известно, что он нигде не работает. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», перед нападением мужчины поссорились. Пострадавший ранее был судим. В Кемеровской области мужчина устроил стрельбу по матери бывшей девушки, отчиму и знакомой из-за расставания с возлюбленной. Фигурант процесса получил срок 19 лет.

До этого в Подмосковье мигранта задержали за избиение гостя во время застолья. После того, как иностранец изрезал собутыльника, он изнасиловал жену пострадавшего.

Ранее в Калининграде мужчина изрезал ножом 18-летнего коллекционера из-за двух монет.

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