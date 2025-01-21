Мигрант ударил собутыльника ножом, а затем избил и изнасиловал его избранницу

В Подмосковье мигрант изрезал собутыльника, а затем изнасиловал его избранницу

В Подмосковье мигрант изрезал собутыльника ножом, а затем избил и изнасиловал его избранницу. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 января в городе Видное. Иностранец в ходе распития алкогольных напитков изрезал своего знакомого ножом, а затем избил и совершил изнасилование его сожительницы.

В результате произошедшего пострадавший мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние оценили как тяжелое, подробностей о полученных им травмах не поступало.

Подозреваемого в совершении преступлений мигранта задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал предоставить доклад о ходе и результатах расследования инцидента.

Ранее знакомый избил и изнасиловал женщину после ссоры в Подмосковье.