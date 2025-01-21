Премьер Польши поручил подготовиться к депортациям поляков из США

Премьер Польши Туск призвал ведомства быть готовыми к депортациям поляков из США

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил главу МИД Радослава Сикорского рекомендовать польским консульствам в США подготовиться к возможным депортациям поляков из США на фоне заявлений президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«После первых заявлений о возможных депортациях нелегальных иммигрантов из США я попросил министра иностранных дел подготовить наши консульства, миссии и службы в США к возможным последствиям этих решений в отношении поляков, работающих и проживающих в Соединенных Штатах», — сказал премьер.

По словам Туска, администрация США пока не обнародовала подробности «акции по депортации», объявленной президентом Трампом.

Накануне Трамп заявил, что его администрация незамедлительно возьмется за проблему незаконной миграции, а также пообещал остановить «вторжение через границу» с Мексикой.

До этого издание Politico сообщило, что члены команды Дональда Трампа собираются ввести в США чрезвычайное положение, чтобы усилить эффективность противодействия нелегальной миграции. Механизм даст главе государства дополнительные полномочия и ресурсы для осуществления политики на этом направлении.

Ранее Байден отнес Польшу к государствам «второго сорта».