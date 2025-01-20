Байден отнес Польшу к государствам «второго сорта»

Президент США Джо Байден отнес Польшу и страны Прибалтики к государствам «второго сорта», которым ограничен экспорт американских технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет газета Next.

Белый дом опубликовал «Правила распространения искусственного интеллекта» о регулировании экспорта американских технологий, связанных с ИИ. В документе все страны поделены на три категории. Первая — самая привилегированная — категория состоит из дружественных 18 стран, которые могут свободно покупать американские процессоры (чипы), предназначенные для ИИ-вычислений.

Для второго сорта государств, куда попала Польша, а также Латвия, Литва и Эстония, предусмотрено ограничение — не более 50 тысяч американских ИИ-чипов на страну. Из них 17 тысяч США готовы продать свободно, остальное — по лицензии.

«Почему Польша оказалась во «второй категории стран»? Что сделало нас не «ключевым союзником и партнером» США?» — задался вопросом автор статьи.

13 января сообщалось, что США вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей искусственного интеллекта (ИИ), чтобы предотвратить попадание этих технологий в недружественные страны. Среди ограничений — новые лицензии на экспорт передовых чипов и ИИ-моделей в страны, представляющие угрозу, а также исключения для союзников и партнеров США. Их цель — предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки.

Ранее полиция США стала арестовывать невиновных людей из-за искусственного интеллекта.