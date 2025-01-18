Трамп готовится выполнить одно из своих самых громких предбвыборных обещаний

WSJ: Трамп начнет выселять мигрантов на следующий день после инаугурации

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начнет выселять мигрантов на следующий день после инаугурации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что крупномасштабные рейды против мигрантов начнутся с Чикаго, штат Иллинойс — в операции, которая будет продолжаться со вторника до конца недели, будут задействованы около 200 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

Первой целью для сотрудников Службы станут нелегальные мигранты с криминальным прошлым. После Чикаго рейды пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Денвере (штат Колорадо) и Майами (штат Флорида), а затем распространятся на другие крупнейшие города США с большими диаспорами нелегальных мигрантов.

Чтобы начать операции по выселению мигрантов (не менее нескольких миллионов человек), Трамп вынужден обойти решения конгресса насчет нелегальной миграции.

До этого издание Politico сообщило, что члены команды избранного американского президента Дональда Трампа собираются ввести в США чрезвычайное положение, чтобы усилить эффективность противодействия нелегальной миграции.

Ранее Трамп заявил, что судьба TikTok в США зависит от него.