Politico: команда Трампа хочет объявить в США чрезвычайное положение

Politico: Трамп и его команда хотят объявить режим ЧС для борьбы с миграцией

Члены команды избранного американского президента Дональда Трампа собираются ввести в США чрезвычайное положение, чтобы усилить эффективность противодействия нелегальной миграции. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Это шаг, который призван предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания... обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы нелегальных мигрантов», — говорится в материале.

По информации издания, Трамп хочет издать сразу несколько указов для борьбы с миграцией, а также отменить право на получение американского гражданства по праву рождения. Отмечается, что последний шаг, скорее всего, отложат, поскольку к нему неоднозначно относятся в Республиканской партии.

11 ноября пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт заявляла, что Трамп проведет крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день после вступления в должность главы государства.

Ливитт отметила, что Трамп примет все меры для защиты границы с Мексикой на юге Соединенных Штатов. По ее словам, администрация нынешнего президента США Джо Байдена отказывается это делать.

Ранее Трамп заявил, что судьба TikTok в США зависит от него.