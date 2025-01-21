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В Белгородской области мужчину ранило в живот в результате атаки дрона ВСУ

Гладков: житель Грайворонского округа получил ранение в живот из-за дрона ВСУ
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Gleb Garanich/Reuters

В результате атаки беспилотников ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области пострадал местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина — слепое осколочное ранение живота», — рассказал глава области.

По его словам, пострадавшего отвезли в больницу, где врачи оказали ему помощь.

Попавший под удар автомобиль также получил повреждения.

До этого Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали два района Белгородской области — Белгородский и Шебекинский. Известно, что обломки летательных аппаратов упали на землю, в результате чего в поселке Дубовое произошло два пожара.

Кроме того, фрагменты уничтоженных дронов упали в селе Таврово. Урон получил частный жилой дом — у него оказалась пробита стена. В Шебекино также получил повреждения дом.

Ранее украинский беспилотник упал рядом с больницей в Смоленске.

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