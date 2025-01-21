Белгородскую область атаковали дроны

Гладков: в Белгородской области в результате атаки дронов загорелся жилой дом

Украинские дроны атаковали два района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в небе над Белгородским районом. Однако обломки летательных аппаратов упали на землю, в результате чего в поселке Дубовое произошли два пожара.

«Загорелись кровля жилого дома и на территории второго домовладения — гараж. Оба возгорания ликвидированы», — уточняется в заявлении.

Также в населенном пункте зафиксировали повреждение легкового автомобиля и инвентаря на территории одного из местных коммерческих объектов.

Кроме того, фрагменты уничтоженных дронов упали в селе Таврово. Урон получил частный жилой дом — у него оказалась пробита стена.

Гладков добавил, что еще два беспилотника заметили в Шебекинском городском округе. Один из них подавили в небе над городом Шебекино с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«Вследствие его падения с последующей детонацией повреждены кровля МКД (многоквартирного дома — «Газета.Ru») и остекление балкона одной из квартир», — говорится в публикации.

Другой летательный аппарат, в свою очередь, нанес удар по селу Вознесеновка. Здесь зафиксировали повреждение двух частных домов.

Губернатор подчеркнул, что сейчас на месте происшествий работают сотрудники оперативных служб. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее два жителя Белгородской области пострадали из-за атаки украинского дрона на автомобиль.