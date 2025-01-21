Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Трамп сделает ставку на правых политиков в ЕС

Политолог Рар: Трамп ставит на правых политиков в ЕС, которые ему ближе по духу
close
Carlos Barria/Reuters

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп сделает ставку на правых политиков в Европейском союзе, поскольку они ближе ему по духу. Такое предположение в интервью газете «Взгляд» сделал политолог Александр Рар. По его словам, либеральные элиты Запада осознают, что их лучшие времена прошли и придется приспосабливаться к новому хозяину Белого дома.

«Более того, ЕС теряет свою прежнюю консолидацию. Восточная Европа идет своим националистическим путем, а западные государства судорожно борются против прихода к власти правых сил. О противостоянии Вашингтону в таких условиях не может идти и речи», — сказал Рар.

Он также обратил внимание, что Трамп не упомянул союзников из Старого Света в инаугурационной речи, подчеркнув свой избранный курс — «Америка превыше всего».

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вновь вступая в должность, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру позднее заявил, что Европе придется противостоять Трампу, иначе она будет «раздавлена и маргинализирована».

Ранее Трампа упрекнули в нарушении американской традиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами