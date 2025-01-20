Во Франции дали прогноз по поводу отношений Европы и Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Европе придется противостоять избранному президенту США Дональду Трампу, иначе она будет «раздавлена и маргинализирована». Об этом сообщает Reuters.

«Если мы ничего не предпримем, наша судьба очень проста — над нами будут господствовать», — пояснил Байру.

Он добавил, что Соединенные Штаты решили прибегнуть к очень властной политике, используя доллар, промышленную политику, а также мировые инвестиции и исследования в своих целях.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал «совершенно нормальным» то обстоятельство, что его не пригласили на инаугурацию Трампа.

Однако известно, что в Вашингтон были приглашены премьер Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Шольц не стал комментировать этот факт.

Он добавил, что Европа должна действовать более уверенно при Трампе.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».