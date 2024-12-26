В Чувашии мужчина с психическим расстройством 80 раз ударил свою мать ножом

В Чувашии отправят на лечение мужчину, который напал с ножом на свою мать, сообщает СУ СКР по республике.

Инцидент произошел в ночь на 2 октября текущего года в Новочебоксарске. По версии следствия, 37-летний местный житель находился в квартире матери и по неуточненной причине схватился за нож. Он нанес ближайшей родственнице более 80 ударов ножом по голове, шее, туловищу и другим частям тела. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и истекла кровью на месте происшествия.

Позднее эксперты установили, что нападавший не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий из-за обострения имеющегося психического заболевания, а значит и не может нести за них уголовную ответственность. Ему было рекомендовано пройти принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Расследование дела завершено, в ближайшее время оно будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Ранее 45-летний житель Саратова во время ссоры избил свою 67-летнюю мать.