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Петербуржец пытался зарубить пожилую мать топором

В Петербурге мужчина изувечил пожилую мать топором
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Телеграм-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, покушавшегося на жизнь пожилой матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по городу.

Все произошло в ночь с 19 на 20 января в квартире дома на Антоновской улице. По данным следствия, петербуржец выпил и повздорил со своей матерью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил в руки топор и нанес ближайшей родственнице множественные удары в область головы и туловища.

Раненую пенсионерку быстро доставили в одну из городских больниц. Медики оказывают ей помощь и пока не дают прогнозов. Сын женщины уже задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Чувашии мужчина с психическим расстройством 80 раз ударил ножом свою мать.

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