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Онищенко заявил о негативных последствиях выхода США из ВОЗ для России

Онищенко: решение США о выходе из ВОЗ является очень опасным шагом
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РИА «Новости»

Решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является очень опасным шагом, который будет иметь негативные последствия для всего мира. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Шаг очень опасный, причем он опасный в области социальной, гуманитарной. <…> [ВОЗ] — это реально работающий инструмент, который реагирует на конкретные вызовы, по которым нельзя сегодня допускать промедлений», — сказал он.

По мнению Онищенко, решение США будет иметь последствия и для России, поскольку оно окажет влияние на глобальную сеть мониторинга за вирусами.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Трамп подписывает указ о выходе США из ВОЗ второй раз. В 2020 году президент США посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса, а теперь — что Штаты платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Ранее в Еврокомиссии «с озабоченностью» восприняли решение США выйти из ВОЗ.

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