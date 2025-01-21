В ЕК высказались о решении США выйти из ВОЗ

Представитель ЕК Грнцирова: с озабоченностью смотрим на выход США из ВОЗ

В Европейском союзе с озабоченностью смотрят на решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова, передает РИА Новости.

«Мы смотрим с озабоченностью на заявление о выходе США из ВОЗ, верим, что этот выход будет пересмотрен», — сказала она.

По словам представителя ЕК, необходимо сотрудничать на международном уровне для противодействия мировым угрозам в области здравоохранения.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Трамп подписывает указ о выходе США из ВОЗ второй раз. В 2020 году президент США посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.