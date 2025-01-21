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Первая пациентка с раком крови прошла лечение новым российским препаратом

Первая пациентка с раком крови прошла лечение российским препаратом «Утжефра»
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Shutterstock/FOTODOM

В России успешно завершила лечение первая пациентка с онкозаболеванием крови — она принимала новый отечественный препарат «Утжефра» в рамках клинического исследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Научного медицинского центра гематологии Минздрава России.

В ноябре был запущен клинический проект, посвящённый «Утжефре», созданной для терапии злокачественных кровяных заболеваний. 59-летняя женщина стала одной из участниц исследования, получив препарат в двух дозах 12 и 13 декабря.

«После введения «Утжефры» у пациентки не наблюдалось серьёзных осложнений», — отметила главный исследователь и заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Ольга Алешина.

По результатам обследования специалисты зафиксировали полный терапевтический ответ и безопасность препарата.

24 декабря сообщалось, что 50 онкобольных примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от рака в России. В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена заявили, что комиссия уже приступила к отбору испытуемых. Первая стадия программы продлится до конца следующего года.

Однако окончательного результата исследования не стоит ожидать в ближайшее время. Разработчики допускают, что на тестирование вакцины потребуется не менее девяти лет.

Ранее в РФ расширили перечень жизненно важных лекарств.

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