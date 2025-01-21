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В РПЦ увидели в США конкурента на «площадке традиционных ценностей»

В РПЦ заявили, что США стали конкурентом в «пространстве традиционных ценностей»
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Пространство традиционных ценностей с приходом США, становится площадкой с большим числом конкурентов. Об этом написал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

По словам Кипшидзе, в этой среде Россия должна действовать шаг за шагом и разумно, учитывая демографическую ситуацию в стране на данный момент.

«Впрочем, анонсированный выход США из ВОЗ, которая является эффективным инструментом легализации гендерной идеологии, – это уже даже не декларация. Сенатор Андрей Клишас метко назвал это «самым сильным ударом по глобалистам за 30 лет», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии.

Также 47- президент США подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения в первый день своего второго президентского срока. По его мнению, США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

Ранее в РПЦ отреагировали на слова священника Ткачева о наказании за аборты

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