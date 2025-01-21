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В Турции после пожара на горнолыжном курорте задержали нескольких человек

Министр юстиции Турции Тунч: четыре человека были задержаны после пожара в отеле
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Mert Ozkan/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек в рамках расследования, начатого после пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

«Задержаны четыре человека, в том числе владелец гостиницы», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что сейчас на месте происшествия продолжают работать пять экспертов. Им предстоит установить точные причины произошедшего и выявить возможные недочеты в системе противопожарной защиты.

Отель на территории горнолыжного курорта Карталкая загорелся в ночь на 21 января. Как рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, к тушению огня привлекли 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

По последней информации, в результате пожара пострадал 51 человек. Еще 66 человек спасти не удалось.

Что именно послужило причиной возгорания, пока остается неизвестным. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын заявил, что выяснить обстоятельства случившегося должны сотрудники прокуратуры.

Ранее в посольстве РФ в Турции прокомментировали пожар на горнолыжном курорте.

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