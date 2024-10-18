Выживший в Охотском море россиянин не имел права отплывать на лодке далеко от берега

Россиянин Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, не имел права далеко отплывать от берега на своей надувной лодке «Байкат 470». Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб, ссылаясь на документ об освидетельствовании судна путешественника.

Он отметил, что данная лодка является маломерным судном, которое подлежит техническому освидетельствованию.

«Пичугин освидетельствовал свою лодку 30 июля, перед путешествием, о чем был составлен соответствующий акт. В документе указано: допущено к эксплуатации. Но в нем четко прописана установленная категория сложности плавания по результатам освидетельствования: категория сложности 4, разряд 4», — сказал представитель оперативных служб.

По его словам, это означает, что район плавания для подобной лодки от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 км. А высота волны не должна превышать 0,6 м с порывами ветра до 12 м/с. При этом россиянин пытался совершить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина. «Байкат 470» не был предназначен для такого туристического маршрута.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. За время своего дрейфа Пичугин потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее Пичугин рассказал, как ему удалось выжить.