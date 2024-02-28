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В одном из крупнейших мегаполисов мира почти закончилась питьевая вода

El Pais: Мехико расходует пресную воду вдвое быстрее, чем пополняются ее запасы

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Shutterstock/FOTODOM

Столица Мексики Мехико столкнулась с острой нехваткой питьевой воды, из-за которой большая часть мегаполиса с населением около 22 млн человек рискует остаться без жизненно важного ресурса через несколько месяцев. Об этом сообщает газета El Pais.

Водный кризис во втором по величине городе Латинской Америки и входящем в первую десятку городов мира по численности жителей Мехико возник из-за сочетания факторов.

По словам экспертов, на ситуации сказались сокращение количества осадков, повышение температур, плохое состояние инфраструктуры и разрастание городских территорий. Все это грозит привести к полной остановке подачи воды в дома горожан.

По словам координатора водопроводной сети Национального автономного университета Мексики Хорхе Альберто Арриаги, мегаполис выкачивает воду вдвое быстрее, чем пополняется водоносный горизонт.

Около 60% водоснабжения Мехико идет из подземных вод, остальная часть закачивается из-за пределов столицы. При этом до 40% жидкости теряется по пути из-за утечек на трубопроводах.

Чиновники надеются решить проблему с помощью рытья новых колодцев и улучшения очистки стоков, однако эти меры могут не успеть спасти столицу Мексики от засухи. Власти также рассчитывают на наступление сезона дождей, однако он придет не раньше мая или июня.

Ранее ученые включили Мексику в число стран, наиболее уязвимых к истощению запасов питьевой воды.

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