Ученые зафиксировали резкое снижение уровня пресной воды в мире

Международная группа ученых из США, Великобритании, Швейцарии и Франции обнаружила, что общее количество пресной воды на Земле резко сократилось с 2014 года. Это может указывать на переход планеты к устойчивой сухой фазе. Исследование опубликовано в научном журнале Surveys in Geophysics (SIG).

Выводы специалистов основаны на данных орбитальных наблюдений с 2015 по 2023 год. Анализ информации со спутников Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) NASA показал, что средний объем пресной воды, включая реки, озера и подземные источники, был на 1200 кубических километров ниже аналогичного показателя с 2002 по 2014 год.

Согласно докладу ООН о нехватке воды, опубликованному в 2024 году, сокращение доступных водных ресурсов создает нагрузку на фермеров и общины, что может привести к голоду, конфликтам, нищете и повышенному риску заболеваний, когда люди обращаются к загрязненным источникам воды.

Сокращение мировых запасов пресной воды, о котором сообщается в исследовании, началось с масштабной засухи в северной и центральной Бразилии, за которой вскоре последовала серия крупных засух в Азии и Австралии, Южной Америке, Северной Америке, Европе и Африке.

Более высокие температуры океана в тропической части Тихого океана с конца 2014 по 2016 год, достигшие кульминации в одном из самых значительных климатических явлений Эль-Ниньо с 1950 года, привели к сдвигам в атмосферных струйных течениях, которые изменили погоду и характер осадков по всему миру.

Но даже после того, как Эль-Ниньо стих, глобальный запас пресной воды не восстановился.

Хотя общий годовой уровень осадков и снегопадов может не меняться кардинально, длительные периоды между интенсивными осадками позволяют почве высыхать и становиться более плотной. Это уменьшает количество воды, которое может впитать земля, когда идет дождь.

Исследователи отметили, что 13 из 30 самых интенсивных засух в мире, наблюдаемых системой GRACE, случились в период с января 2015 года.

Ученые подозревают, что глобальное потепление может способствовать дальнейшему истощению пресных вод на поверхности Земли.

Ранее биологи обнаружили редкий вид обезьян, способных пить морскую воду без вреда для здоровья.