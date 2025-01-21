Завершено следствие по делу экс-начальника управления Минобороны РФ Демчика

Следственный комитет (СК) России завершил расследование в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ходе расследования было установлено, что в 2017 году министерство обороны РФ заключило более двадцати государственных контрактов с одной из швейных фабрик на поставку обмундирования для нужд Вооруженных сил России на общую сумму более полумиллиарда рублей. Демчик получил крупную взятку от генерального директора «Княгинской швейной фабрики» Александра Свистунова за общее покровительство при приемке изготовленного на фабрике обмундирования.

Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователь СК РФ наложил арест на имущество Демчика на общую сумму более 100 млн рублей, а также на имущество Свистунова на общую сумму свыше 35 млн рублей.

5 января 235-й гарнизонный военный суд по просьбе СК смягчил меру пресечения директору «Княгинской швейной фабрике». По словам источника в правоохранительных органах, Свистунов дал признательные показания по делу о взятке в особо крупном размере при выполнении госконтракта, после чего содержание под стражей ему заменили на домашний арест.

Ранее сообщалось, что в сейфе Демчика еще в 2017 году нашли несколько миллионов рублей.