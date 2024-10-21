В сейфе полковника Демчика еще в 2017 году находили несколько миллионов рублей

Еще в 2017 году следователи находили в сейфе бывшего главы вещевого управления Минобороны РФ полковника Владимира Демчика 4 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что семь лет назад Демчика арестовали по обвинению в получении взятки в размере 4 млн от генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова. Тогда Демчик доказал законность происхождения этих средств. Дело было закрыто. Данные деньги снова появились в деле после показаний предпринимателя Олега Трибунских. По его словам, экс-глава вещевого управления дал взятку генерал-майору Муминджанову, который возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны.

Как сообщает источник, все трое называют Трибунских провокатором и не признают свою вину. При этом есть запись разговора с Свистуновым, которую предоставил бизнесмен.

11 октября сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Министерством обороны России. По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления оборонного ведомства Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей в обмен на привлечение своего предприятия к госконтрактам на поставку в армию России вещевого имущества на общую сумму более 574 млн рублей.

Ранее следователи завершили расследование о взятках в рамках гособоронзаказа.