Главе швейной фабрики смягчили меру пресечения после показаний по делу о взятке

235-й гарнизонный военный суд по просьбе СК смягчил меру пресечения директору АО «Княгинская швейная фабрика» Александру Свистунову, которого обвиняют в даче взятки бывшему главе вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, передает ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, Свистунов дал признательные показания по делу о взятке в особо крупном размере при выполнении госконтракта, после чего содержание под стражей ему заменили на домашний арест.

Как уточняется, это решение было принято в конце 2024 года.

О возбуждении уголовного дела в отношении Свистунова стало известно в прошлом октябре. Согласно версии следствия, в 2017 году он передал экс-начальнику вещевого управления оборонного ведомства Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн руб. в обмен на привлечение своего предприятия к госконтрактам на поставку в армию России вещевого имущества на общую сумму более 574 млн руб.

Ранее сообщалось, что в сейфе Демчика еще в 2017 году нашли несколько миллионов рублей.