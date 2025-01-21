Женщина осталась инвалидом после 18 беременностей

Женщина в Малайзии осталась инвалидом после 18 беременностей, пишет Word of Buzz. Об этом рассказала ее дочь.

По словам дочери, мать стала инвалидом в 2010 году, когда рожала 18 ребенка. В процессе родов ее сердце остановилось на 10 минут. Очнувшись, женщина частично потеряла память и стала с трудом передвигаться без посторонней помощи.

Кроме того, дочь добавила, что у матери было три выкидыша. Сейчас за женщиной нужен постоянный уход, а ее семья оказывает ей всяческую поддержку и хочет, чтобы общество в Малайзии было более толерантно к людям с с инвалидностью.

Пользователи соцсетей, узнав историю женщины, пожелали ей всего самого лучшего.

«Твоя мать многим пожертвовала. Пусть все дети, которых она родила, будут заботиться о ней до конца жизни», — пишут комментаторы.

Ранее женщина не успела в роддом и родила на пороге дома.