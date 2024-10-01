Женщина не успела в роддом и родила на пороге дома

В США женщина родила на пороге своего дома, не успев доехать до роддома, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 34-летняя Наташа Даунинг, находясь на 39-й неделе беременности, шла к машине, когда у нее неожиданно отошли воды. Опасаясь не успеть добраться до роддома, женщина присела на ступеньках своего дома, где и у нее и начался процесс родов. Всё происходило настолько быстро, что американка и ее муж едва успевали реагировать на происходящее.

Роды были сняты камерой на дверном звонке, установленной в доме пары. Через некоторое время на свет появилась девочка, которую назвали Лилибелла. После рождения ребёнка, мать и дочь оставались на месте, ожидая прибытия медицинского персонала.

Уже в больнице врачи осмотрели девочку и сделали заключение, что она родилась здоровой и без каких-либо осложнений. Наташа также находится в хорошем состоянии и уже планирует вернуться домой вместе с малышкой.

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