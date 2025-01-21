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В Петербурге скончался мужчина, поскользнувшийся на гололеде

В Петербурге мужчина умер в больнице после падения на гололеде
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Петербурге 44-летний мужчина попал в больницу после того, как упал на льду, он умер. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 15 января на Серебристом бульваре. Мужчина шел по улице, но в какой-то момент упал на левый бок и подвернул ногу. В результате его доставили в медучреждение, где диагностировали открытый перелом обеих лодыжек.

Медики оказывали пострадавшему всю необходимую помощь, но утром 20 января он скончался. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

«Сопутствующий диагноз — алкогольный делирий», – сообщается в публикации.

Подобный случай произошел в Петербурге недалеко от станции метро «Озерки». Молодой человек поскользнулся на льду и упал, после чего его госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, в медучреждение он поступил в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге школьница поскользнулась на льду и сломала ключицу.

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