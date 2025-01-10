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Юноша поскользнулся возле метро в Петербурге и попал в больницу в тяжелом состоянии

78.ru: в Петербурге юноша получил тяжелые травмы, поскользнувшись возле метро
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Петербурге 19-летний молодой человек поскользнулся возле метро и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 января возле станции метро «Озерки». Юноша неудачно упал на гололеде, после чего его доставили в Елизаветинскую больницу.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние юноши оценили как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался глыбами льда, падающими на головы петербуржцев. Причиной стал ряд инцидентов, в результате которых люди получали травмы.

Ранее две петербургские пенсионерки получили переломы из-за скользких лестниц у метро.

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