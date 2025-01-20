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В Госдуме рассмотрят проект о запрете дистанционного обучения в сфере медицины

Володин: ГД обсудит запрет дистанционного обучения в медицинском образовании
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Госдума на текущей неделе рассмотрит законопроект, который вводит запрет на исключительно дистанционное обучение в сфере среднего медицинского и фармацевтического образования. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, исключительно дистанционное обучение негативно влияет на качество медицинской помощи в стране.

«В большинстве случаев этим занимаются коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения», — заявил он.

Володин добавил, что разработку и утверждение профессиональных программ планируется закрепить за министерством здравоохранения.

До этого председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны рассмотрит законопроекты, нацеленные на полное исключение иноагентов из процесса просвещения и образования в России.

Ранее депутаты предложили снизить число обязательных экзаменов после 9-го класса.

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