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Депутаты предложили снизить число обязательных экзаменов после 9-го класса

В России предложили снизить число обязательных экзаменов ОГЭ с четырех до двух
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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому в некоторых регионах РФ можно будет сдавать после 9 класса только два Основных государственных экзамена (ОГЭ) — математику и русский язык. Документ опубликовали в электронной базе Госдумы.

«В соответствии с нормой законопроекта для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам — «Русский язык» и «Математика», а не по четырем, как это предусмотрено действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», — сказано в пояснительной записке.

По задумке авторов проекта, сдавать только два экзамена смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Ростовской, Тюменской областей и Северной Осетии.

Законопроект подготовили депутаты разных партий: «Единой России», ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду».

До этого сообщалось, что в Свердловской области разрешили поступать в колледжи на определенные технические специальности без учета ОГЭ. По словам председателя законодательного органа региона Людмилы Бабушкиной, решение принято для того, чтобы «школьники не остались на улице и совсем не потеряли знания».

Ранее в Госдуме назвали «непозволительной роскошью» идею о сокращении времени на образование.

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