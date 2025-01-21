Хинштейн поинтересовался мнением курян насчет отдыха чиновников за рубежом

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн запустил онлайн-опрос среди населения Курской области насчет чиновницы, которая отдыхала за рубежом. Опрос Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале.

Вопрос был задан в связи с резонансом вокруг министра по охране объектов культурного наследия Ирини Мусьял, которая уехала в отпуск в Индию и пропустила заседание правительства региона.

«В этой связи хочу узнать мнение курян (и не только): поддерживаете ли вы мою позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны, как минимум, уведомлять об этом работодателя?» — пишет Хинштейн.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал чиновников не думать об отпусках «в сложное для страны время», сравнив такой отдых с дезертирством. По его словам, в 2023 году кто-то этого не понял и позволял себе отдых в муниципальных образованиях. При этом саратовский губернатор не уточнил, кого имел в виду.

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