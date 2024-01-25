Губернатор Саратовской области назвал отпуск чиновников в период СВО дезертирством

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал чиновников не думать об отпусках «в сложное для страны время», сравнив такой отдых с дезертирством. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания правительства региона губернатор вспомнил слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что от глав районов требуется максимальная концентрация и непрерывная работа.

По словам Бусаргина, в прошлом году кто-то этого не понял и позволял себе отдых в муниципальных образованиях. При этом саратовский губернатор не уточнил, кого имел в виду.

Он подчеркнул, что «в сложное для страны время» отпуск недопустим для чиновников, про него следует забыть. По мнению главы региона, в правительстве «это уже все поняли».

«Перед тем как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте, той ли дорогой вы идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству», — высказал свое мнение Бусаргин.

В прошлом году российские чиновники отдыхали на Кавказе, в Алтайском крае, на черноморском побережье и не выезжали за границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.