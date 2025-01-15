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Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные в 2025 году

Юрист Георгиева: в феврале и марте 2025 года не будет длинных выходных
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Shutterstock

Первые длинные выходные после новогодних праздников ждут россиян в мае 2025 года. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Согласно производственному календарю на 2025 год, в котором содержится вся информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, в мае будем отдыхать с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е числа», — уточнила эксперт.

При этом в феврале и марте дополнительные дни отдыха в этом году не ожидаются, потому что 23 февраля и 8 марта выпадают на выходные, уточнила юрист. При этом нерабочий праздничный день 23 февраля перенесли на 8 мая, а 8 марта — на 13 июня. Тем, кто хочет отдохнуть до мая, Георгиева порекомендовала взять отпуск за свой счет или несколько дней оплачиваемого отдыха.

Директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев до этого говорил, что июль и октябрь станут самыми выгодными для отпуска месяцами в 2025 году, потому что в этих месяцах много рабочих дней. Дударев напомнил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.

Ранее эксперт объяснил, для чего в России хотят уточнить понятие «отпуск».

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