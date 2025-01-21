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«Стресс для целой нации»: эксперт рассказал о недоверии вузов к ЕГЭ

Омбудсмен Володарский: вузы вводят свои экзамены из-за недоверия к ЕГЭ
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Shutterstock

Вузы начинают вводить собственные экзамены для абитуриентов, так как не доверяют результатам ЕГЭ и считают, что он не выявляет знания выпускников, рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. В пресс-центре НСН он назвал ЕГЭ «стрессом для целой нации» и источником массы проблем и заболеваний у школьников.

ЕГЭ направлен не на то, чтобы определить знания выпускника, а на то, чтобы подловить его на незнании и не допустить до дальнейшего образования, убежден Володарский.

«В подтверждение моих слов многие вузы ввели собственные вступительные испытания, потому что им не хватает ЕГЭ», — заявил он.

О недовольстве ЕГЭ заявляют ректоры многих вузов, отмечая, что из инструмента определения знаний превратился в «общественно-политическую пугалку», добавил эксперт. По его мнению, сам экзамен стал для детей невероятным испытанием и «стрессовым механизмом для целой нации». Сегодня у детей в тройке самых распространенных страхов обязательно есть ЕГЭ и подготовка к нему, отметил омбудсмен.

«Все равно остаются перегибы на местах, когда охранники превышали полномочия, обыскивали старшеклассниц. Это влияет на здоровье, психику молодежи», — подчеркнул Володарский.

Напомним, в прошлом году выпускницам воронежской школы перед ЕГЭ пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Как рассказала местная жительница, там был установлен металлоискатель, который «реагировал на все». После скандала СК начал проверку, а директор школы уволилась.

Ранее в Госдуме предложили оставить ЕГЭ только для выпускников из регионов.

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