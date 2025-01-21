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В Госдуме предложили оставить ЕГЭ только для выпускников из регионов

Депутат Смолин: оставить ЕГЭ можно только для школьников из регионов
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

ЕГЭ — это формальная проверка знаний выпускников, которая меньше всего подходит для гуманитарных дисциплин. Оставить такую форму экзаменов по выбору нужно для детей из регионов и «не мучить» всех остальных, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

Сдавать экзамен в виде тестов по математике еще можно в приближенном к контрольной работе варианте, а вот с гуманитарными предметами сложнее — такое образование формализации не поддается, объяснил депутат. В качестве примера он привел ЕГЭ по литературе, заявив, что умение различать художественные приемы обычному человеку не нужно. Вместо этого, по его мнению, нужно выяснить, читал ли ученик произведение, понял ли он его и сможет ли проанализировать, а формальными средствами это не проверяется.

Парламентарий предложил оставить возможность выбрать ЕГЭ только для учащихся из регионов, которые хотят учиться в столичных вузах.

«Им ЕГЭ такую задачу облегчает, — пояснил он. — Но при этом — не мучить всех остальных, и дать им право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена».

Напомним, в Госдуме сообщили, что Россия уже начала отказываться от ЕГЭ, на смену которому придет новый формат оценки знаний школьников. В Рособрнадзоре, комментируя это заявление, подчеркнули, что речь об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет.

Ранее заслуженный учитель объяснил невозможность отказа от ЕГЭ в ближайшее время.

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