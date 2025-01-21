Россиянам рассказали, как выявить наличие клопов в квартире

Специфический запах, который напоминает аромат мускатного ореха, может указывать на наличие клопов в квартире. Об этом «Пятому каналу» рассказал специалист по дезинсекции Юрий Морозов.

«Первоначальная стадия, когда вы только-только их занесли. Их тяжело обнаружить. Они прячутся непосредственно под плинтусами, за наличниками дверей и за розетками», — предупредил эксперт.

Он также советует обращать внимание на появление маленьких черных точек на постели, которые также говорят о присутствии клопов. Дерматолог Татьяна Степанова, в свою очередь, уточнила, что на коже от укусов клопов может появляться дорожка в виде красных папул, которые чешутся и вызывают неприятные ощущения.

Технолог-дезинфектор Алексей Меньшиков до этого говорил, что избавиться от клопов и их личинок на одежде можно с помощью парогенератора. При этом он уточнил, что щитники, которых также называют «клопами-вонючками», не представляют опасности для человека. Миколог, трихолог, косметолог, дерматолог Наталия Жовтан, в свою очередь, уточнила, что эти насекомые могут источать неприятный запах, который вырабатывается за счет особых желез.

Ранее сообщалось, что новый вид гигантских морских клопов из Вьетнама назвали в честь Дарта Вейдера.