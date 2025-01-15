Новый вид гигантских морских клопов из Вьетнама назвали в честь Дарта Вейдера

ZooKeys: в Южно-Китайском море обнаружили неизвестных изопод длиной более 30 см

Международная группа биологов из Вьетнама, Сингапура и Индонезии обнаружила и описала новый вид гигантских морских изопод. Животному дали видовое имя Bathynomus vaderi в честь Дарта Вейдера — самого известного антагониста фантастической саги «Звездные войны». Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

Ученые отметили, что голова ракообразного напоминает непроницаемый шлем темного космического лорда.

Морские изоподы рода Bathynomus напоминают обычных мокриц, но значительно превосходят их размерами. По словам авторов открытия, Bathynomus vaderi относится к группе «супергигантов», вырастая до 32,5 сантиметра и набирая более килограмма веса.

Известно, что Bathynomus vaderi водятся вблизи островов Спратли во Вьетнаме. Однако дальнейшие исследования, вероятно, подтвердят их присутствие в других частях Южно-Китайского моря.

Как и другие представители своего рода, Bathynomus vaderi обитают на дне и питаются падалью.

Эти животные служат объектом коммерческого промысла траулеров, работающих в различных глубоководных регионах вьетнамской части Южно-Китайского моря и у берегов провинций юго-центрального побережья Вьетнама.

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