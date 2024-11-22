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Россиянам объяснили, как избавиться от клопов на одежде

Технолог Меньшиков: парогенератор поможет избавиться от клопов на одежде

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Shutterstock

Избавиться от клопов и их личинок на одежде можно с помощью парогенератора. Об этом «Москве 24» рассказал технолог-дезинфектор Алексей Меньшиков.

При этом он уточнил, что щитники, которых также называют «клопами-вонючками», не представляют опасности для человека. Миколог, трихолог, косметолог, дерматолог Наталия Жовтан, в свою очередь, уточнила, что эти насекомые могут источать неприятный запах, который вырабатывается за счет особых желез.

Эксперты также добавили, что клопы могут попасть в квартиру, если на улице происходит перепад температур, потому что они ищут теплое убежище. Их также можно принести из леса.

Врач Джейсон Сингх из США до этого рассказал, почему не рекомендует людям сразу распаковывать чемоданы после путешествия. По его словам, когда люди возвращаются из отпуска, они могут привезти с собой в чемодане яйца клопов. Как правило, насекомые вылупляются через шесть-десять дней, а для дальнейшего развития им нужна кровь. Поэтому специалист рекомендует держать чемодан закрытым в течение как минимум двух недель, чтобы яйца и личинки клопов за это время перестали развиваться без еды и воздуха.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит данные о клопах-вонючках в одежде в московском ТЦ.

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