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Опрос показал, что около половины украинцев верят в наступление мира при Трампе

КМИС: 45% украинцев верят, что избрание Трампа приблизило завершение конфликта
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Brian Snyder/Reuters

Почти половина жителей Украины считают, что избрание республиканца Дональда Трампа президентом США приблизило завершение вооруженного конфликта с РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование проводилось в период с 2 по 17 декабря. В опросе, проведенном в формате телефонных интервью с использованием компьютера, приняли участие 985 человек. При этом статическая погрешность выборки составила не более 4,1%.

В ходе исследования социологи поинтересовались у респондентов, считают ли они, что возвращение Трампа к власти приближает мир на Украине. Утвердительно ответили 45% участников опроса.

Еще 14% украинцев выразили уверенность, что итоги выборов в США отдалили завершение боевых действий. Остальные респонденты не смогли определиться с ответом или заявили, что после инаугурации нового американского лидера ничего не изменится.

Кроме того, участников исследования попросили рассказать о своем видении будущего мирного соглашения между РФ и Украиной. В результате 23% украинцев посчитали, что договор будет «преимущественно или полностью справедливым» для Киева. О том, что документ будет «несправедливым» для их страны, заявили 31% респондентов.

Определиться со своим мнением не смогли 17% опрошенных. Оставшиеся 29% жителей Украины выразили уверенность, что при заключении соглашения будут выполнены условия обеих сторон конфликта.

Ранее в РФ заявили о готовности к возможным консультациям с администрацией Трампа по урегулированию на Украине.

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