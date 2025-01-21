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Младшеклассники устроили массовую драку в одном из российских городов

Младшеклассники в Киселевске устроили массовую драку
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Ученики младших классов одной из школ в Киселевске Кемеровской области устроили массовую драку. Об этом сообщает Сiбдепо.

Местные жители требуют обратить внимание на этот инцидент. По их словам, это не первый подобный случай. Один из них опубликовал видео с кадрами драки.

«Сообщают, что в классе постоянно драки, бьют всех подряд. 3-й класс… Где учителя?» — написал автор видео.

Он уточнил, что конфликт, скорее всего, происходил в отсутствие учителя.

Накануне Telegram-канал «Ивановская область: треш и новости» писал, что в Иванове произошла массовая драка подростков в торговом центре. По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Серебряный город». Две компании несовершеннолетних что-то не поделили, и между ними началась драка. Одна группа «забивала руками и ногами» другую.

Сообщается, что сотрудники полиции и врачи скорой помощи не приезжали на место происшествия. Охрана торгово-развлекательного центра также не появлялась. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Омской области главу района уволили после драки из-за проблем с водоснабжением.

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