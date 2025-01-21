Москвичам рассказали о новом формате первоначальной постановки на воинский учет

В Москве юношам, достигшим возраста 17 лет, будут автоматически высылать уведомления о первоначальной постановке на воинский учет. Об этом сообщил военный комиссар города Москвы Максим Локтев, передает агентство городских новостей «Москва».

«С 1 января по 31 марта молодые люди, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут получать SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет», — заявил он.

По словам Локтева, такие же уведомления будут приходить родителям юношей. Он добавил, что после уведомления посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится. Помимо этого, удостоверение о том, что гражданин подлежит призыву, будет закреплено в личном кабинете mos.ru. Данный документ можно будет предъявлять при трудоустройстве или зачислении на обучение.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2025 году. В документе говорится, что находящиеся в запасе россияне смогут пройти учения в подразделениях ВС РФ, а также в войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях МЧС и органах федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее в Москве досрочно завершили осенний призыв.