Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные сборы находящиеся в запасе россияне смогут пройти в подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях МЧС и органах федеральной службы безопасности (ФСБ).

В 2024 году Путин подписал ежегодный указ о призыве на сборы россиян, пребывающих в запасе, в марте.

16 января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации. Картаполов подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию, она проводится успешно, российские войска каждый день продвигаются на десятках направлений фронта.

Ранее в Москве досрочно завершили осенний призыв.