Володин призвал ввести бесплатное обучение на сварщика и водителя

Володин: в РФ нужно сделать бесплатным обучение на сварщика и тракториста

В России нужно ввести бесплатное обучение на водителя, сварщика и ряд других профессий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

«Это профессия водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи и другие профессии, которые человек должен получать на бесплатной основе. Сейчас за это надо платить. Не дело это», — сказал председатель нижней палаты парламента.

Он объяснил, что развитие экономики страны требует кадров с высокой квалификацией, поэтому нужно готовить специалистов, если не хватает рабочих рук.

По словам Володина, сейчас в РФ нет учреждений конкретно начального профессионального образования, и стоит такие центры создавать, параллельно повышая престиж вышеназванных профессий.

20 января HR-директор логистического оператора NC Logistic рассказала «Газете.Ru», что кадровый голод, с которым Россия живет последние три года, в обозримом будущем не только не исчезнет, но и продолжит нарастать, а кризис, начавшийся с дефицита рабочего персонала, уже затронул и белых воротничков.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян освоили новую профессию за последние три года.