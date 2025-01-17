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Почти 40% россиян сменили профессию за последние три года

«Известия»: около 40% граждан России сменили профессию за последние три года
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Shutterstock

С 2022 года 38% россиян освоили новую специальность, следует из подсчетов сервиса hh.ru на основе анализа 3,4 млн резюме, которые имеются в распоряжении «Известий».

Согласно данным, проанализированным шесть лет назад, в период с 2009-го по 2019-й лишь около 30% граждан России поменяли род деятельности.

Чаще всего другую профессию за последние три года выбирали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора — из них переквалифицировалось более 60%.

По данным SuperJob, наиболее активно переквалифицируются молодые россияне — от 25 до 35 лет.

До этого стало известно, что зарплаты производственных рабочих, курьеров, водителей и строителей вырастут в первой половине 2025 года в России. Оклад курьеров, по оценке аналитиков платформы «Мигрант Сервис», в первые шесть месяцев 2025 года может вырасти в среднем до 132–186 тысяч рублей, производственных рабочих — до 141–176 тысяч, водителей — до 120–163 тысяч, строителей — до 108–156 тысяч.

Ранее названы самые высокооплачиваемые профессии.

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