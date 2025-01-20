Эксперт спрогнозировала продолжение кадрового голода в России

Прогнозы говорят о том, что кадровый голод, с которым мы живем последние три года, в обозримом будущем не только не исчезнет, но и продолжит нарастать. Кризис, начавшийся с дефицита рабочего персонала, в итоге затронул и белых воротничков, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

На фоне нехватки людей во взаимоотношениях работодателей и сотрудников сформировались новые тренды, которые определят развитие рынка труда в 2025 году.

«Начнем с того, что рекрутеры заменили понятие «штатный персонал» термином «гик-команда». Под новое определение попадают все сотрудники, работающие над проектами конкретной компании. Такая команда включает не только людей в штате, но и внешних фрилансеров, к которым относятся самозанятые сотрудники, специалисты, привлеченные на гражданско-правовых основаниях, персонал, предоставленный аутстаффинговыми и аутсорсинговыми компаниями. Привычные трудовые отношения между работодателем и сотрудником эволюционировали. Теперь необязательно устраиваться в штат, чтобы стать частью крупной компании и реализовать масштабный проект. Кризис на рынке труда повысил спрос на фрилансеров. Если раньше найти такую подработку было непросто, то сейчас работодатели охотно привлекают внешних сотрудников, чтобы справиться с нехваткой рук», — объяснила она.

Кадровый голод спровоцировал появление «тихого найма». Когда определенного специалиста не хватает, его функции распределяются между другими членами команды. Постепенно происходит внутренняя переквалификация сотрудников. Они выполняют параллельные функции за дополнительную плату или другие бонусы, становясь при этом многостаночниками.

«Возрастные рамки кандидата существенно расширились. Рынок труда покоряют зумеры, которые легко осваивают нейросети и поглощают новую информацию, что делает их востребованными сотрудниками. На фоне нехватки кадров работодатели активно привлекают людей серебряного возраста. Старшее поколение в основном приглашают на те позиции, где не требуется высокая скорость усвоения новых знаний. Возрастные кандидаты особенно востребованы в логистике, торговле и сфере услуг.

Еще один ключевой тренд на рынке труда — развитие IT-технологий и искусственного интеллекта. Из-за кадрового дефицита обслуживание людей людьми становится роскошью, поэтому работодатели используют цифровые сервисы в коммуникации с клиентами», — отметила эксперт.

Уже сейчас связаться с реальным сотрудником поддержки маркетплейса или мобильного оператора можно только после общения с чат-ботом, который генерирует ответы с помощью нейросети.

«Человеческих ресурсов не хватает, работодатели стараются быстрее осваивать искусственный интеллект, чтобы передать ему какие-то функции и снизить нагрузку на «живых» сотрудников. С развитием технологий появятся новые профессии, подобные тренеру искусственного интеллекта. Специалисты с IT-опытом будут контролировать выполнение всех алгоритмов. В то же время компании, готовые предложить клиентам реальную коммуникацию, приобретут особую ценность», — резюмировала Пак.

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