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В МЧС спасли нерпу, которая по неизвестной причине оказалась в городе

В Архангельске спасли нерпу, которая по неизвестной причине оказалась в городе
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МЧС России

Сотрудники МЧС России спасли нерпу, которая при загадочных обстоятельствах попала в город. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Малышку обнаружили в Архангельске. Как она оказалась в городе, загадка», — рассказали спасатели.

Специалисты показали животное, которое они обнаружили на проезжей части. МЧСники аккуратно поймали животное, поместили его на сани, а затем в служебный автомобиль, отвезли нерпу к проруби, где отпустили на волю.

Другие подробности случившегося не уточняются.

До этого в ямальской деревне Сабетта местные жители заметили моржа, который выполз прямо на трассу. На место отдыха животного также выезжали спасатели.

Ранее в Подмосковье водители сообщили о стаде из 20 кабанов, которые застопорили движение в Ступине.

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